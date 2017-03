Nord-Korea med mislykka rakettoppskyting

– Sør-Korea og USA er klar over Nord-Koreas missiltest, seier ein talsmann for Sør-Koreas forsvarsdepartement og legg til at dei antar at testen var mislykka. Det er ikkje identifisert kva missiltype det er snakk om.

Det japanske nyheitsbyrået Kyodo siterer ei kjelde som meiner testen kanskje fann stad aust i landet.

Søndag testa Nord-Korea ein kraftig rakettmotor som president Kim Jong-un kalla "eit revolusjonerande gjennombrot". Tidlegare denne månaden skaut Nord-Korea opp fire ballistiske missil som kan bere atomvåpen. Desse landa i Japanhavet.

