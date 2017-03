Fleire land vurderer elektronikkforbod på flygingar

Franske luftfartsmyndigheiter opplyser at dei vil gjennomføre ei risikovurdering, men utan at det er klart kva som vil skje vidare, melder Financial Times.

I Canada har regjeringa varsla ei fråsegn om restriksjonar seinare.

Svenske styresmakter har derimot ingen planer om å innføre liknande reglar, opplyser Svenska Transportstyrelsen til TT. Tyskland, Australia og New Zealand har også meldt at dei for augneblinken ikkje vurderer nye retningslinjer.

Amerikanske styresmakter har berre komme med ei vag grunngjeving for elektronikkrestriksjonane som tysdag vart innført på flygingar frå åtte land i Midtausten og Nord-Afrika. Ingen amerikanske flyselskap er ramma, ettersom ingen har direkteflygingar frå dei åtte aktuelle landa. Det vil i staden ramme fleire store flyselskap i Midtausten, blant andre Emirates, Qatar Airways og Turkish Airlines.

Tyrkia har allereie reagert sterkt på forbodet, og regjeringa i Ankara prøver no å få unntak frå reglane.

– Dersom det er bekymring for sikkerheita, bør departementa våre komme saman og setje i verk nødvendige tiltak. Dette arbeidet kan ikkje gjerast ved forbod, sa utanriksminister Mevlüt Çavusoglu, som onsdag var i Washington for å delta på eit internasjonalt møte om kampen mot IS.

(©NPK)