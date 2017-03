– Hendinga ved Westminster fyller oss med sjokk og sorg, heiter det i ei utsegn gjeve att av The Guardian.

Utsegna slår fast at det er for tidleg å spekulere på motivet for angrepet, samstundes som den nemner at Westminster er "sjølve vårt demokratiske sentrum".

– Våre tankar og bøner er med offera og dei som er råka, heiter det i utsegna.

