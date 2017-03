Stoltenberg: Godt møte med Mattis

Dei to møttest i Pentagon tysdag der dei diskuterte ei rad saker som står på Natos agenda.

– Eg hadde eit svært godt møte med forsvarsminister Mattis i dag, sa Stoltenberg etterpå. Han fortalde at dei to blant anna var einige om at forsvarsalliansen står overfor ei rad utfordringar.

– Vi treng meir finansiering og betre byrdefordeling i alliansen, og vi diskuterte korleis vi kan få framgang i dette, sa Stoltenberg.

Generalsekretæren fortalde at han og Mattis også var einige om at Nato har eit "uutnytta potensial" når det gjeld kampen mot terrorisme, blant anna ved i større grad å trene opp lokale styrkar, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan.

