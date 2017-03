Ivanka Trump får kontor i Det kvite hus

Trumps eldste dotter Ivanka Trump har stått ved sida til far sin både gjennom valkampen og etter at han blei innsett som USAs nye president. No har ho også fått sitt eige kontor i Det kvite hus, sjølv om ho ikkje offisielt er offentleg tilsett.

Ivanka Trumps advokat seier måndag at dottera til presidenten ikkje får nokon offisiell tittel, men ho vil ha tilgang til statlege kommunikasjonsverktøy og klassifisert information.

Hennes ektemann, Jared Kushner, er også på plass i Det kvite hus der han jobbar som den nærmaste rådgjevaren til sin svigerfar.

(©NPK)