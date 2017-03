Brende: Sør-Sudans leiarar har skapt ei massiv krise

I ein kronikk i Aftenposten tysdag skriv Brende at valden og kampane i landet fortset, trass i fredsavtalen frå 2015.

– Det blir rapportert om svært grove overgrep i stort omfang, og eg er spesielt bekymra for aukande mobilisering langs etniske skiljelinjer.

– Sør-Sudans leiarar har påført befolkninga ei massiv humanitær krise, seier han.

Over 7,5 millionar menneske i Sør-Sudan treng matvarehjelp. Ifølgje FN er 270.000 barn i akutt fare for å døy av svolt.

Brende understrekar at styresmaktene i landet må gjere det dei kan for å stanse konflikten.

– Regjeringa og opposisjonsgruppene må stå til ansvar for at dei framleis vel krig framfor fred.

Noreg bidrar med 135 millionar kroner til akutte humanitære kriser i Sør-Sudan i 2017. Pengane blir gitt til norske organisasjonar som jobbar i landet, FN og andre internasjonale organisasjonar.

FN opplyste for nær to veker sidan at verda står overfor den største humanitære krisa sidan 1945. Meir enn 20 millionar menneske i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria risikerer å svelte i hel om dei ikkje får hjelp.

