Russland krev svar etter samanstøyt mellom Israel og Syria i Palmyra

Russland er ein av Bashar al-Assads viktigaste allierte, og har gitt politisk og militær støtte som har gjort at det syriske regimet har kunne snu vinden til sin favør i den syriske borgarkrigen.

Russlands viseutanriksminister Mikhail Bogdanov sa måndag at Russland "uttrykte si bekymring" for skotvekslinga der Syria fyrte av luftvernrakettar mot israelske kampfly, som var til stades for å øydeleggje ei våpenforsyning som var på veg til den Iran-støtta libanesiske Hizbollah-militsen. Ifølgje Bogdanov blei ambassadør Gary Koren "spurt ut om denne hendinga".

Det var førre veke at ein høgtståande kommandør for den syriske hæren uttalte at israelske fly hadde krenkt syrisk luftrom og bomba eit militærmål i nærleiken av Palmyra.

Israel reagerte med truslar om å øydeleggje Syrias luftvernsystem dersom dei heldt fram å ta dei i bruk mot israelske kampfly, etter at luftvernrakettar blei fyrt av mot israelske fly førre veke. Det syriske forsvaret hevda dei skaut ned eit israelsk kampfly nær Palmyra, men Israel nekta for at nokre av flya blei treft og skutt ned.

Israel og Syria er formelt i krig, etter at israelske styrkar i 1967 okkuperte dei syriske Golan-høgdene og annekterte området i 1981.

Verdssamfunnet anerkjenner ikkje den israelske okkupasjonen, og fleire FN-resolusjonar har kravd israelsk tilbaketrekking med det same.

