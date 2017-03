Over 2.000 terrormistenkte arrestert i Tyrkia i førre veke

999 av dei er mistenkt for å ha koplingar til Kurdistans arbeidarparti (PKK), som blir rekna som ein terrororganisasjon både av Tyrkia, EU og USA.

966 andre blei henta inn fordi dei visstnok har band til den islamske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, og som Tyrkias president skuldar for å stå bak kuppforsøket i fjor sommar.

I tillegg blei 70 personar arrestert for IS-tilknyting, mens 28 andre er mistenkt for å høyre til forbodne venstreorienterte grupper. Innanriksdepartementet har stempla dei som "terroristar".

Arrestasjonane heldt fram måndag då fleire tital blei arrestert.

Tyrkiske styresmakter opplyste nyleg at over 43.000 personar er varetektsfengsla for å ha tilknyting til Gülen-rørsla, mens 12.000 er fengsla for band til PKK.

