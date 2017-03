EU vil ha plan for å stengje Libya-ruta

Møtet fann stad i Roma og hadde som mål å leggje planar for korleis EU i samarbeid med nordafrikanske leiarar kan stengje ruta som migrantar og flyktningar nyttar for å ta seg over havet frå Libya til Europa.

Bakmenn frakta i fjor 181.000 menneske over havet frå Libya til EU. Meir enn 4.500 døydde eller forsvann undervegs, heiter det i ei fråsegn frå møtet måndag.

Ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har 15.852 migrantar til no i år nådd fram til Italia etter å ha tatt seg over Middelhavet, og 481 har mista livet undervegs.

– Bakmennene er den største gruppa som skor seg på denne aktiviteten, og landa må samarbeide for å øydeleggje denne forretningsmodellen, heiter det i ei felles møtefråsegn.

Styrking av grensetiltak og raskare utsending av dei som har tatt seg ulovleg over grensene, blir satsingsområde, ifølgje møtefråsegna.

Italia skreiv i februar under på avtalar med Libya og Tunisia for å lettare kunne kjempe imot menneskesmuglarar, og for å få på plass strengare grensetiltak.

