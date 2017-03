Millionar av fuglar drepne ulovleg på Kypros

Dyrevernorganisasjonane BirdLife Cyprus og britiske Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) kjem med anslaga og hevdar også at 800.000 av fuglane blei skotne på ein britisk militærbase.

Fuglane, inkludert fleire trekkfuglartar som mellomlandar på Kypros på veg til og frå Afrika, er fanga med store nett eller pinnar dekket av lim. Prisane for småfugl til den illegale retten "ambelopoulia" er på sitt høgste nokon gong, og talet på drepne fuglar har auka dramatisk. Både britiske og kypriotiske styresmakter blir oppfordra til å ta grep for å stanse fugledrapa. Eit tiltak er å fjerne akasietrea, som er planta av fuglefangarar for å lure til seg fuglane som liker å sitte i trea.

(©NPK)