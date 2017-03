Stagnasjon for kvinner i politisk leiing

Med veksten frå i fjor vil det ta eit halvt hundreår for at det skal vere like mange kvinner som menn i nasjonalforsamlingar, viser ny statistikk som blei lagt fram i samband med FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York onsdag.

For tre år sidan såg det ut til at det ville ta mindre enn 20 år før ein nådde full likestilling, med ein auke på 11,5 prosent for delen kvinnelege medlemmer av nasjonalforsamlingar. I fjor var denne veksten halvert.

Delen kvinnelege ministrar voks marginalt frå 730 til 732, og talet på kvinnelege presidentar eller statsministrar fall frå 19 til 17.

