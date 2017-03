Piratar skyt mot marinesoldatar i Somalia

Piratane kapra ein oljetankar utanfor kysten av landet måndag. Skytinga torsdag starta ifølgje ein talsmann for regionen Alula ved nordaustspissen av Somalia då ein båt som skulle køyre forsterkningar ut til tankaren, blei skotne på av marinen.

EU-styrken som kjempar mot piratverksemd har vore i kontakt med kapteinen av skipet som har stadfesta at væpna menn er om bord på skipet Aris 13. Fartøyet seglar under komorsk flagg. Gisseltakarane har enno ikkje gått ut med nokon lauspengesum.

Kapringa er den første av eit større handelsfartøy utanfor den somaliske kysten sidan 2012.

Nato avslutta sitt antipiratoppdrag i desember, trass i at FN i oktober åtvara om at situasjonen er skjør og at somaliske piratar har til hensikt, og moglegheit til, å ta opp att si verksemd.

Angrepet kom overraskande på shippingmiljøet sidan mange piratar i Somalia har lagt den kriminelle verksemda si på hylla og i staden valt fiskaryrket etter det internasjonale framstøyten for å få bukt med sjørøveriet.

