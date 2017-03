Europaministeren jublar over siger i EU-parlamentet 

– Vi er veldig fornøgde med at dei tok bort dei to punkta som fremma eit forbod mot oljeutvinning i Arktis, seier europaminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

Dei to oppfordringane til forbod låg i paragraf 13 og paragraf 41 i ein kontroversiell resolusjon om Arktis som kom opp til avstemming i plenum i EU-parlamentet torsdag ettermiddag. Begge vart fjerna.

– Desse punkta baserte seg på eit bilete av den norske delen av Arktis som ikkje stemmer. Det er ein dagleg jobb for oss å informere om korleis vår del av Arktis eigentleg er. Her er det ope hav, og her utnyttar vi ressursane berekraftig, både når det gjeld fiskeri og energi, seier Bakke-Jensen.

EU-parlamentet valde derimot å behalde paragraf 14 i resolusjonen. Der blir det oppfordra til forbod mot oljeboring nord for iskanten. Men det er ei formulering som er i samsvar med norsk politikk, meiner Bakke-Jensen.

– Paragraf 14 er i samsvar med det norske synet. Så den lever vi godt med, seier han.

