Elev (17) arrestert etter skyting på fransk skule

Ein talsmann for dei lokale styresmaktene seier det ikkje er nokon grunn til å mistenkje at det dreier seg om eit terrorangrep.

Den 17-årige eleven var væpna med ei rifle, to handvåpen og to granatar då han vart arrestert etter skytinga på Tocqueville vidaregåande skule, opplyser ei ikkje namngitt politikjelde til AFP.

Rektor og to elevar vart såra i skytinga, opplyser lokale styresmakter og politiet torsdag ettermiddag. Ingen av offera har livstruande skadar.

Politiet opplyste først at dei såg etter ein andre gjerningsperson, men ei politikjelde sa seinare at 17-åringen handla åleine.

Det er ikkje bekrefta om alle våpena som 17-åringen hadde med seg, var ekte. Guten skal ikkje vere kjent av politiet frå før.

Grasse er ein liten by som ligg i åsane vest for Nice og nord for Cannes.

Le Monde skriv at det ikkje er mistanke om nokon forbindelsar til islamistisk terrorisme og legg til at den arresterte eleven ifølgje ei politikjelde har sett på videoar av massedrap.

Styresmaktene sende ut terrorvarsel då skytinga vart kjent og oppfordra folk til å halde seg innandørs. Alle skulane i Grasse vart stengde som følgje av skytinga.

Statsminister Bernard Cazeneuve avbraut eit besøk i Somme på grunn av skuleskytinga og brevbombeangrepet mot Det internasjonale pengefondet (IMF) i Paris tidlegare same dag.

