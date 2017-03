Dronninga har skrive under brexit-lova

Lova gjekk gjennom i Parlamentet tidlegare i veka. Leiaren for Underhuset John Bercow kunngjorde godkjenninga torsdag.

Den kongelege godkjenninga er ein rein formalitet. Det er meir enn 300 år sidan ein britisk monark nekta å skrive under ei lov frå Parlamentet. Den inneber derimot at statsminister Theresa May no står klar til å utløyse Lisboa-traktatens artikkel 50, som betyr at landet formelt melder seg ut av EU.

Når artikkelen er aktivert, har partane to år på seg til å bli samde om ein avtale før utmeldinga trer i kraft.

(©NPK)