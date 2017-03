Brevbombe gjekk av på IMFs Paris-kontor – ein såra

Ein tilsett blei lettare såra på hendene og i ansiktet då vedkommande opna pakken. Fleire personar blei evakuert frå bygningen som ein forholdsregel, opplyser fransk politi. Det er så langt ikkje komme fleire detaljar om hendinga.

Onsdag blei det oppdaga ei brevbombe i det tyske finansdepartementet i Berlin. Pakken var sendt til finansminister Wolfgang Schäuble, men blei oppdaga under ein rutinemessig røntgenkontroll. Bomba blei tatt med til eit skytefelt i Grunewald og uskadeleggjort.

Ei militant gresk gruppe på ytre venstre fløy tok torsdag på seg ansvaret for brevbomba i Berlin.

– Vi tar på oss ansvar for å ha sendt ei brevbombe til Tysklands finansminister, heitte det i ein utsegn frå Conspiracy of Fire Nuclei (SPF). Gruppa er av USA listeført som terrororganisasjon og blir kopla til fleire brevbomber sendt til europeiske leiarar og til ambassadar i Hellas i 2010. Gresk politi arresterte i 2011 fleire personar og uttalte at gruppa no var oppløyst.

Schäubles kontor fekk brevbomba dagen før han tok imot USAs finansminister Steven Mnuchin.

– Pakken inneheldt ei eksplosiv blanding. Den var laga for å påføre alvorlege skader ved opning, heitte det i ei utsegn frå Berlin-politiet. Politiet la til at sprengstoffet ofte blir brukt i produksjon av fyrverkeri.

Ei gresk politikjelde seier pakken hadde eit gresk stempel, og avsendar var oppgitt som nestleiar i det konservative opposisjonspartiet Nytt demokrati (ND).

