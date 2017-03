Forskarar vil studere kor skadelege kosekleda våre er for livet i havet

Forskarar meiner at kleda vi elskar å ta på når vi skal slappe av eller trene, verkar å vere ei stadig større kjelde til mikroplast-forureining i verdshava. Forureininga kan vi kanskje få i retur på matfata våre – gjennom sjømat.

Fleece-plagg inneheld plast. Når plagga vaskast, blir det skilt ut ørsmå fragment som slepp gjennom filtra i vaskemaskinene. Mikroplasten førast ut gjennom dei naturlege vassvegane. Mykje hamnar i havet.

No vil forskarar frå Mississippi-Alabama Sea Grant Consortium starte eit to år lang studie som skal gi fleire svar på kor mykje og kor skadeleg denne forureininga er. Dei vil i hovudsak basere seg på frivillige som deltek i oppreinskings-sanksjonar ved kysten.

Nyleg gav The International Union for Conservation of Nature (IUCN) ut ein rapport, der heiter det at små plastpartiklar som vaskast av produkt som syntetiske klede og bildekk, kan bidra til opptil 30 prosent av "plastsuppa" som forureinar verdshava.

