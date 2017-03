Massegrav funnen i Mexico

Det makabre funnet er gjort i delstaten Veracruz. Leiaren for påtalemakta i delstaten, Jorge Winckler, seier dei døde ser ut til å vere offer for narkotikakartell, og at dei døydde for fleire år sidan.

Styresmaktene opplyser ikkje når gravene blei funne eller kven som gjorde funnet.

Interessegrupper for offera for narkotikagjengane i Mexico har pressa på for å få styresmaktene til å opne slike graver for å finne pårørande. Winckler opplyser at dei utgravingane som så langt er gjort, omfattar ein tredel av området, og at fleire menneske kan vere gravlagde der.

