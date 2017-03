Israel hjelper krigsskadde syrarar

-Dei skadde blir frakta til grensa der dei får førstehjelp av den militære helsetenesta. Deretter blir dei frakta til sjukehus, opplyser den israelske hæren.

I utsegna går det ikkje fram kven som får hjelp, om det også dreier seg om opprørsbevegelsen som kjempar mot president Bashar al-Assad. Assad-regimet skuldar ofte Israel for å støtte "terroristar", ei nemning Assad brukar om alle sine motstandarar.

Israel og Syria har i fleire tiår vore offisielt i krig, men det var lenge stille på grensa mellom dei to landa. Men etter at konflikten i Syria braut ut i 2011, har Israel fleire gonger angripe stader inne i Syria. Angrepa har i all hovudsak vore retta mot den libanesiske militante gruppa Hizbollah.

