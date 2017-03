Saudiarabisk prins besøkjer Trump

Mohammed er både visekronprins og forsvarsminister, og dessutan tungt involvert i Saudi-Arabias økonomiske politikk. Han er ein forkjempar for omfattande økonomiske reformer for å gjere landet mindre avhengig av olje.

Besøket begynner torsdag, og Mohammed skal møte fleire andre representantar for den amerikanske regjeringa i tillegg til Trump.

USA og andre vestlege land har i mange år hatt nære forbindelsar til Saudi-Arabia, som er den største oljeeksportøren i verda. Landet har eit strengt sunnimuslimsk regime og blir styrt av kongefamilien Saud.

Saudi-Arabias regjering var bekymra for at erkefienden Iran møtte for lite motstand frå USA i Barack Obamas tid som president. Trump har tatt til orde for ei hardare linje overfor sjiamuslimske Iran.

