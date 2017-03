Flystreik i Berlin blir forlengd til onsdag 

Måndag er andre gong på få dagar at dei tilsette streikar ved Berlins hovudflyplass Tegel og ved Schönefeld-flyplassen. I utgangspunktet skulle dei rundt 2.000 bakketilsette legge ned arbeidet i 25 timar, men måndag formiddag opplyser fagforeininga Verdi at streiken vil vare heilt til onsdag morgon.

Streiken er venta å føre til at minst 448 avgangar blir innstilte frå Tegel og 194 frå Schönefeld måndag.

For norske reisande blei SAS-flyginga tur-retur Oslo-Berlin Tegel måndag innstilt. Tysdag blir to SAS-flygingar tur-retur Oslo-Berlin kansellert, får NTB opplyst hos selskapet. Dei reisande får beskjed via tekstmeldingar og blir elles bedne om å halde seg oppdaterte via nettstaden til flyselskapet.

Norwegian sende måndag Berlin-passasjerane sine til Hamburg og bad derfor kundane rekne god tid på grunn av ekstra reisetid med buss for fly på rundt tre timar. Norwegian vil gjere dette på same måte også tysdag. Berørte kundar har fått beskjed.

Streiken starta klokka 4 måndag morgon. Fagforeininga Verdi vil heve den gjennomsnittlege timelønna frå 11 til 12 euro i ein eittårsavtale. Arbeidsgivarar har tilbode den summen over ein treårsperiode, noko som ikkje har falle i god jord blant dei tilsette.

