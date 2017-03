EU: Uavhengig Skottland må søke EU på nytt

Utsegna er ein reaksjon på at Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ha ei ny folkeavstemming om sjølvstende frå Storbritannia om halvtanna til to år.

Årsaka er at eit fleirtal av skottane stemte for å bli verande i EU under den britiske folkeavstemminga i fjor.

Ein talsmann for EU-kommisjonen stadfesta måndag at det framleis er slik at eit uavhengig Skottland ikkje automatisk bevarer EU-medlemskapet. I 2014 varsla den dåverande leiaren av EU-kommisjonen, José Manuel Barroso, at Skottland måtte søke om medlemskap viss skottane stemte for lausriving frå Storbritannia i ei folkeavstemming same år.

Folkeavstemminga enda med at Skottland blei verande ein del av Storbritannia.

