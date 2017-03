USA og Japan trente saman i Aust-Kinahavet

Øvinga vart gjennomført like etter at Nord-Korea testa ballistiske rakettar, der tre av dei landa provoserande nær Japan, eit land som USA i samsvar med ein felles sikkerheitsavtale har plikt til å forsvare.

Ifølgje japanske medium skulle øvinga fungere som ei åtvaring til Nord-Korea etter at regimet i Pyongyang melde at rakettutskytinga var eit forsøk på å teste ut eit angrep på amerikanske basar i Japan.

Samtidig som Japan og USA har hatt ei felles militærøving i Aust-Kinahavet, har amerikanske og sørkoreanske styrkar gjennomført si årlege felles militærøving i Sør-Korea.

Øvinga i Aust-Kinahavet betyr også at dei to landa kunne vise musklar overfor Kina, som ligg i konflikt med Japan om territorialrettane til ei rad små øyar utan busetnad i dei aktuelle havområda.

Kinesiske fartøy har fleire gonger blitt observert i nærleiken av Senkakuøyane, som har vore under japansk administrasjon sidan japanske styresmakter kjøpte ein større del av den folketomme øygruppa frå ein privat japansk eigar i september 2012.

Både Kina og Taiwan krev også kontroll over øyane, som også er kjent som Diaoyuøyane.

USA har forsikra Japan om at øygruppa er omfatta av sikkerheitsavtalen mellom dei to landa, det vil seie at USA vil forsvare dei dersom dei blir angripne av ei anna makt.

