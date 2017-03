Trump inviterte Abbas til Det kvite hus

– President Donald Trump inviterte president Abbas til å besøkje Det kvite hus med det aller første, opplyste ein talsmann for Abbas etter telefonsamtalen.

Ifølgje talsmannen Nabil Abu Rudeina var det Trump som tok initiativet til telefonsamtalen, som var den første direkte kontakten mellom dei to sidan Trump overtok som president.

Abbas streka på si side under at han er villig til å samarbeide med Trump for å få til ei fredsløysing med Israel, noko som rett nok ikkje synest å vere innan snarleg rekkevidde.

Trump har allereie hatt besøk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det kvite hus, og han lova før han blei valt å føre ein langt meir israelvenleg politikk enn forgjengaren Barack Obama.

Trump har blant anna hausta massiv kritikk for utnemninga si av den ortodokse jøden og sionisten David Friedman til Israel-ambassadør, noko som enno ikkje er godkjent av Senatet.

Friedman har ikkje lagt skjul på at han er kritisk til opprettinga av ein palestinsk stat og han har også teke til orde for å flytte USAs ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem.

Han har også gitt betydelege pengegåver til den ulovlege israelske busetjinga Beit El på den okkuperte Vestbreidda.

Fem tidlegare amerikanske Israel-ambassadørar omtala i førre månad Friedman som ueigna som ambassadør.

(©NPK)