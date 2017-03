To døde i protestar mot avsettinga av Sør-Koreas president

Avgjerda til forfatningsdomstolen fredag formiddag om å avsette president Park Geun-hye førte til store og kraftige reaksjonar blant folket. Store mengder tilhengarar av henne demonstrerte i hovudstaden, mange gråtande og rasande. Politiet prøvde å blokkere innfartsårane mot rettsbygninga med bussar.

Ein mann i 70-åra fall frå ein av politibussane og blødde kraftig frå hovudet då han vart frakta til sjukehuset. Han vart erklært død omkring 13.50 lokal tid. Kort tid etter følgde meldinga om at ein demonstrant til var omkommen. Politiet hadde ingen fleire opplysningar om det dødsfallet.

Tusenvis av Park-tilhengarar skreik og slo mot politiet då det vart kjent at domstolen samrøystes hadde gått inn for at presidenten skal avsetjast på grunn av korrupsjonsskuldingane mot henne.

(©NPK)