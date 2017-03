Talet på omkomne stig etter branntragedie på barneheim i Guatemala

Styresmaktene har igangsett etterforsking av brannen på institusjonen Hogar Seguro Virgen de la Asunción og omstenda rundt. UNICEF har også vore på bana og krev ei gransking.

Brannen skal ha starta då det blei sett fyr på madrassane i ein av sovesalane i framhaldet av eit opprør tysdag. Heimen har lenge vore plaga av uro, og med masseflukt etter skuldingar om at tilsette og eldre tenåringar hadde utsett barna for seksuelle overgrep og anna dårleg behandling.

Det budde minst 800 barn og unge på barneheimen, 300 fleire enn det institusjonen var bygd for. Sjølv om heimen er for barn mellom 14 og 17 år, var fleire over 18 år der.

Etter brannen blei 19 jenter funne døde. Ytterlegare 16 har seinare mista livet som følgje av alvorlege brannskadar. Rundt 20 kjempar framleis for livet.

"Hogar Seguro" betyr "sikker heim", og fleire opprørte pårørande stiller no spørsmål ved korleis ein barneheim kan kallast sikker etter opplysningar som er komne fram om forholda på heimen.

President Jimmy Morales har erklært tre dagar landesorg i Guatemala, men utanfor presidentpalasset har folk lagt dukker på haugar med kol i ein demonstrasjon mot det som blir oppfatta som forsøming frå myndigheitene si side.

Ein tidlegare tilsett på staden, Angel Cardenas, seier heimen var ei tikkande bombe. Dei overlevande barna og ungdommane er no fordelte på andre barneheimar og i fosterheimar rundt om i landet.

(©NPK)