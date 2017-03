Russland hevdar å ha drepe over 600 opprørarar på éi veke i Syria

Generaloberst Sergej Rudskoj opplyste fredag at Russland den siste veka har utført 452 luftangrep til støtte for president Bashar al-Assads kamp mot IS aust for storbyen Aleppo.

I desse angrepa har over 600 opprørarar blitt drepne. Vidare har 16 pansra køyretøy og store mengder pickupar og andre bilar blitt øydelagde i dei russiske flyangrepa, ifølgje Rudskoj.

Han opplyste vidare at syriske regjeringsstyrkar har teke tilbake 92 byar og landsbyar over eit område på 479 kvadratkilometer frå IS sist veke.

(©NPK)