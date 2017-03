Erdogan og Putin møtes i Moskva

Russland og Tyrkia stod bak ein felles framstøyt for å få på plass ein våpenkvileavtale i Syria i desember. Avtalen førte til færre samanstøytar mellom syriske regjeringsstyrkar og opprørarar.

Tyrkia og Russland heldt tidlegare i år to rundar med samtalar mellom president Bashar al-Assads regjering og opposisjonen, og ein tredje runde er planlagt å starte i neste veke.

Dei to landa har også koordinert innsatsen mot IS i Syria. Eit russisk flyangrep i førre månad førte til at tre tyrkiske soldatar vart drepne, men saka påverka ikkje samarbeidet mellom Moskva og Ankara.

