Tyskland åtvarar mot å hacke valet

– Tyskland kjem til å forsvare seg mot forsøk på å forstyrre kommunikasjonen på ein slik måte at det prøvar å påverke meininga til folk, sa Gabriel torsdag på ein pressekonferanse i Moskva saman med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Gabriel viste til tidlegare skuldingar om at USA har spionert på tyske politikarar.

Gabriel nemnde ikkje Russland spesifikt i åtvaringa, men utsegna kom etter at amerikansk etterretning har sagt at Russland blanda seg inn i det amerikanske presidentvalet. I Europa er det frykt for at Russland i år kan kome til å prøve å påverke valresultata i Tyskland, Frankrike og Nederland.

Parlamentsvalet i Tyskland i september må bli verande "upåverka" av slike forsøk, sa Gabriel.

