USA: Kim Jong-un er ikkje rasjonell 

Kim kjem truleg ikkje til å la seg påverke gjennom diplomati, meiner Haley.

– Vi har ikkje å gjere med ein rasjonell person, sa Haley etter eit ekstraordinært møte i FNs tryggingsråd om Nord-Korea etter rakettoppskytingane regimet gjennomførte tidlegare i veka.

Haley strekar under at nordkoreanarane må komme med ei eller anna form for positiv gest før USA vil opne for forhandlingar.

Kina oppmoda onsdag Nord-Korea til å fryse atomprogrammet og rakettprogrammet sitt i byte mot at USA innstiller dei felles militærøvingane dei har med Sør-Korea.

Haley er ikkje utan vidare begeistra for forslaget og streka onsdag under at desse årlege militærøvingane er defensive og har vore der i 40 år.

Regjeringa til president Donald Trump revurderer no USAs forhold til Nord-Korea og kjem deretter til å ta dei nødvendige skritta, sa ho til pressa etter møtet i Tryggingsrådet.

– Vi ser ikkje vekk frå noko, og vi vurderer alle dei moglegheitene som ligg på bordet, sa ho.

