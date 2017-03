Svensk rapport: Kvinner har dårlegare arbeidsmiljø enn menn

I ein ny rapport, som vart overlevert til den svenske regjeringa på kvinnedagen, går det fram at arbeidsmiljøet bidrar til at kvinner og menn har ulike føresetnader i arbeidslivet.

– Kvinner har ofte ein veldig tøff arbeidssituasjon med høg fysisk belasting, og høg belasting når det gjeld for eksempel moglegheita til å påverke sitt eige arbeid og kor mykje ein har å gjere, seier Boel Callermo til programmet Ekot på Sveriges Radios.

Han er avdelingssjef ved Arbeidsmiljöverket, som svarar til det norske Arbeidstilsynet.

Ein oversikt frå svenske trygdemyndigheiter viser også at kvinner oftare er sjukmelde for stress. Nesten 30.000 kvinner var sjukmelde for stress i Sverige i fjor, eit tal som er fire gonger høgare enn for menn.

Arbeidsrelaterte sjukdommar som er forårsaka av stress er vanlegast innan den kvinnedominerte delen av helsevesenet, viser Arbeidsmiljöverkets tal.

Mangelen på likestilling i arbeidsmiljøet blir blant anna knytt til at ressursane i dei kvinnedominerte yrka er små, og i mange tilfelle blir det gjort lite når det gjeld førebyggjande arbeid.

– Det vi ser er at arbeidsmiljøspørsmåla må inn i styreromma, dei må opp på agendaen til leiinga, seier Boel Calleremo, som vil at leiarar gjer meir for å sikre at det finst ein balanse mellom krav og ressursar.

(©NPK)