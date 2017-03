SOHR: Luftangrep nær Damaskus trass i våpenkvile

– Militære luftfartøy, anten russiske eller syriske, utførte to angrep i utkanten av Arbin, seier leiaren for den London-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdulrahman.

– Dette er dei første luftangrepa sidan våpenkvila blei kunngjort tysdag ettermiddag, legg han til.

Arbin ligg like nordaust for Damaskus.

SOHR opplyste onsdag at artillerield frå regimestyrkar råka Harasta, ein by i opprørsbastionen Aust-Ghouta, aust for Damaskus.

Ein korrespondent for nyheitsbyrået AFP seier at eit krigsfly råka mål i byen Douma, like aust for Harasta. Ifølgje SOHR blei elleve personar såra i tre angrep retta mot Douma.

Forsvarsdepartementet i Russland kunngjorde tysdag eit to veker langt "snillheits-regime" i Aust-Ghouta. Dette er eit omgrep som russarane bruker om einsidige våpenkviler i Syria.

Ghouta-regionen aust for Damaskus har vore kontrollert av opprørarar sidan 2012.

Mohammad Alloush, ein av leiarane i opprørsgruppa Islams hær, skuldar Russland for å ha stått bak onsdagens angrep. Våpenkvila var berre ei politisk kunngjering, ikkje noko som blei sett i verk, sa han til AFP onsdag.

– Russland ønskjer å stå fram som nøytrale og som støttespelarar for ei politisk løysing, men på bakken er saka heilt annleis, sa han.

