Kabul-sjukehus ramma av blodig IS-angrep 

Kampane gjekk føre seg i timevis etter at væpna menn trengde seg inn i sjukehuset onsdag morgon. Fem timar etter var situasjonen framleis uavklart.

Eit sjølvmordsangrep utanfor sjukehuset innleidde angrepet, før angriparar med handgranatar og automatvåpen tok seg inn i sjukehuset og oppover i etasjane, opplyser det afghanske forsvarsdepartementet.

Ifølgje augevitne hadde fleire av dei kamuflert seg som helsepersonell med kvite frakkar.

Afghanske styresmakter opplyser at fire personar så langt er bekrefta drepne og over 60 såra. Styresmaktene fryktar at dødstalet vil stige, ettersom kampane inne i bygningen går føre seg framleis.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS har meldt at dei står bak angrepet.

– Den islamske statens kommandostyrkar angrip militærsjukehuset i Kabul, heiter det i ei kort melding frå den IS-vennlege informasjonskanalen Amaq, som formidlar meldingar direkte frå den ytterleggåande gruppa.

Ein talsmann for Taliban opplyser at den afghanske opprørsgruppa ikkje er involvert.

– Dagens angrep i Kabul har inga tilknyting til Taliban, skriv han på Twitter.

Ambassadar stengt

Sardar Daud Khan-sjukehuset har 400 senger og behandlar personar som er såra i kampar over heile Afghanistan. Sjukehuset ligg i same område som ei rad ambassadar, blant dei den norske og den amerikanske, som ligg rett over gata.

Finlands ambassadør i Afghanistan opplyste onsdag formiddag at ambassaden har stengt, og at dette gjeld alle ambassadar i området. Ein såkalla "lockdown"-situasjon inneber at ingen får love til å forlate bygningen samtidig som arbeidet inne i ambassaden fortset som normalt.

Det norske utanriksdepartementet har enno ikkje kommentert situasjonen.

