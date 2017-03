USA utplasserer rakettforsvar i Sør-Korea 

Utplasseringa har vore planlagt, men at den blir sett i gang no er direkte forårsaka av Nord-Koreas siste test av fire ballistiske missil, der tre landa i Japans økonomiske sone i Japanhavet måndag. Nord-Korea har uttalt at det var ei militærøving som simulerte angrep på amerikanske militærbasar i Japan.

Japans statsminister Shinzo Abe sa at handlingane tydeleg viser at Nord-Korea har gått inn i ein ny trusselfase. I ein samtale mellom han og USAs president Donald Trump måndag kveld, gjorde Trump det klart at USA støttar Japan 100 prosent.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) vart først tatt i bruk under Irak-krigen på byrjinga av 1990-talet og er allereie utplassert på Hawaii. I fjor vart USA einige med Sør-Korea om ei utplassering der også, noko som skapte reaksjonar, blant anna frå Kina, men også internt i Sør-Korea.

I ei fråsegn frå Pacific Command, som har ansvar for USAs militære operasjonar i Asia og Stillehavs-regionen, blir det understreka at THAAD er berre eit forsvarssystem og ikkje ein trussel mot andre land.

FNs tryggingsråd held onsdag krisemøte om Nord-Koreas siste rakettest, som blant andre Japan, USA, EU og FN har fordømt.

(©NPK)