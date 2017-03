Republikanarane klare med erstatning for Obamacare

Å bli kvitt reforma som i daglegtale ofte blir omtalt som Obamacare, var eitt av president Donald Trumps valløfte, og måndag vart planen for korleis dette skal gjennomførast presentert av dei folkevalde republikanarane i Kongressen. Fleire av dei viktigaste aspekta ved reforma skal fjernast, som subsidiar og skatteordningar og reglane som krev at folk må ha individuell helseforsikring.

Det nye lovforslaget beheld to populære element frå den siste reforma, som formelt går under namnet The Affordable Care Act, lova om rimeleg omsorg. Det blir framleis forbode for forsikringsselskap å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring. Vidare skal barn få stå på foreldras helseforsikring fram til dei fyller 26 år. Samtidig fjernar planen dei upopulære vedtektene om bøtelegging av folk som ikkje har helseforsikring.

Gjennom helsereforma fekk 20 millionar amerikanarar som ikkje hadde det frå før, helseforsikring. Republikanarane har ikkje offisielt tal på kor mange av desse som vil miste forsikringa sin med dei nye planane, men det er klart er at det blir ein reduksjon.

Inntektsbaserte subsidiar blir erstatta med aldersbaserte subsidiar, noko som kan ramme dei med låge inntekter. Kostnadane til helsereforma vart delvis finansiert av skatteaukingar retta mot personar med høg inntekt, forsikringsbransjen og andre. Desse skattane skal fjernast innan 2018.

Samtidig vidarefører og utvidar den nye planen ordninga Medicaid med føderal bistand til dei med ekstra låg inntekt fram til 2020. Etter 2020 blir det likevel opp til delstatane å dekke desse utgiftene.

Det nye lovforslaget må godkjennast av Representanthuset og Senatet. Behandlinga av det 123 sider lange dokumentet begynner etter planen onsdag og er allereie spådd å bli ein av dei hardaste dragkampane i Kongressen i år. Men avskaffinga av reforma er høgt prioritert blant republikanarane, som har fleirtal i begge kammera. Ikkje uventa vil demokratane vere svært imot endringane:

