– Ingen tatt av snøskred i Tignes 

Tidlegare vart det meldt at fleire skiløparar var tatt av skredet, som gjekk ved 10-tida tysdag. Redningsmannskap rykte ut til fots, ettersom sikten var for dårleg til å sende dei ut med helikopter.

Men ved 12-tida kom meldinga om at ingen personar var komme til skade. Det franske nyheitsbyrået AFP siterte ein talsperson for skianlegget, mens AP viste til franske styresmakter, som også opplyste at redningsaksjonen var over.

I midten av februar vart Tignes ramma av eit 400 meter breitt snøskred. Fire personar omkom i dette skredet.

(©NPK)