Fransk høgreparti i krisemøte om Fillon

Fillon nektar å trekkje seg sjølv om han er sikta av fransk økokrim. Skuldingane går ut på at han har misbrukt offentlege middel i samband med at han tilsette kona som assistent på statens rekning utan at det er klart kva slags arbeid ho utførte. Også to av barna hans jobba i ein kortare periode for han.

Fillon sjølv avviser at han har gjort noko ulovleg ettersom det ikkje er forbode for politikarar å tilsetje familiemedlemmer som medarbeidarar.

Det har tidlegare vore antyda at Alain Juppé, som tapte for Fillon i nominasjonsvalet, kan overta som presidentkandidat for partiet.

Juppé skal etter planen komme med ei fråsegn måndag formiddag. Han har tidlegare sagt at det er uaktuelt å bli presidentkandidat så framt ikkje Fillon trekkjer seg frivillig.

