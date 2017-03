Mann arrestert for truslar mot jødiske senter i USA

Styresmaktene i New York seier at mannen som er arrestert, ringde inn trugslane for å trakassere ei venninne. Han blir framstilt for varetektsfengsling i St. Louis fredag.

Samtidig skal nokon ha velta fleire gravstøtter på ein jødisk gravlund i Rochester i delstaten New York.

Det er tredje gongen på få dagar at det har vore hærverk ved jødiske gravlundar i det som ser ut til å vere ei bølgje av antisemittisme etter valet av Donald Trump som president.

Politiet i Rochester har enno ikkje bestemt seg for om dei skal behandle gravskjendinga som hærverk eller hat-brotsverk.

Også i St. Louis og Philadelphia har det tidlegare vore velta og øydelagt gravstøtter ved jødiske gravlundar. I tillegg er det registrert hundrevis av bombetruslar mot jødiske forsamlingslokale og barnehagar.

