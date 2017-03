Bombetrussel etter avlyst folkemøte i Tyskland

Tyrkia rasar over at Tyskland avlyste eit folkemøte for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans tilhengjarar i byen Gaggenau fredag. På møtet ville tyrkarar i Tyskland bli oppfordra til å stemme ja til utvida makt til Erdogan i valet neste månad.

Arrangørane, som er Erdogan-tilhengjarar, hadde invitert den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag til å delta på møtet.

– Det er uakseptabelt av tyske styresmakter, som stadig lekser opp for oss om menneskerettar, demokrati og rettferd innanfor lova og ytringsfridom, ikkje tillater eit organisert møte, seier Bozdag.

