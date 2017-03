Politiet ransakar heimen til presidentkandidat Fillon i Paris

Det melder AFP.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanarane, er sikta for å ha misbrukt offentlege midlar ved å ha lønna kone og barn for arbeid dei etter det som blir sagt, ikkje skal ha utført.

Onsdag kunngjorde Fillon at han fortset valkampen trass i siktinga. Han meiner at han ha vorte utsett for eit "politisk attentat", og at han har vorte urettferdig behandla.

(©NPK)