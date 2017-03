Over 20 amerikanske luftangrep mot al-Qaida i Jemen

Luftangrepa torsdag ramma al-Qaida-stillingar, våpen og utstyr, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Målet med angrepa var å gjere det vanskelegare for al-Qaida å koordinere angrep mot mål utanfor Jemen og å sørgje for at landet ikkje er ein "fristad for terrorplanlegging", seier Pentagon-talsmann Jeff Davis.

Jemenittiske tryggingskjelder opplyser til AP at både amerikanske kampfly og dronar vart brukte. Ifølgje kjeldene vart minst sju al-Qaida-medlemmer drepne i angrepa, som ramma mål i grenseområda mellom provinsane Bayda, Shabwa og Abyan.

AFP siterer samtidig lokale tryggingskjelder på at minst tolv al-Qaida-medlemmer er drepne i tillegg til ein lokal stammeleiar og ein myndigheitsperson.

Angrepa ramma rett før soloppgang torsdag, ifølgje lokale stammeleiarar. Eksplosjonane lyste opp himmelen, rista hus og vekte innbyggjarane i området, fortel dei vidare.

Angrepa torsdag kjem om lag éin månad etter at amerikanske spesialstyrkar gjennomførte ein aksjon mot al-Qaida i Shaqra i Abyan-provinsen. Så mange som 16 sivile vart drepne i angrepet. Også ein amerikansk soldat vart drepen i aksjonen.

(©NPK)