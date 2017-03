Europa strevar med å demme opp for Trumps abortkutt 

Torsdag var 50 land samla til givarkonferanse i Brussel for å slå tilbake mot Trump.

Den amerikanske presidenten har provosert europeiske politikarar kraftig med sitt forbod mot bistand til organisasjonar som informerer om eller tilbyr abort. Ein reknar med at vedtaket kan føre til eit årleg bistandskutt på 600 millionar dollar, tilsvarande 5 milliardar norske kroner.

Ei rad land legg no pengar på bordet for å demme opp, men så langt er det berre komme inn rundt 450 millionar kroner i nye middel, viser tal som vart lagt fram på givarkonferansen i Brussel.

Det er ikkje eingong nok til å fylle ein tidel av holet etter Trump-vedtaket.

– Vi håpar vi kan fylle heile gapet, men vi veit at det er eit veldig ambisiøst mål, seier Nederlands utviklingsminister Lilianne Ploumen.

– Nettopp derfor er det viktig at denne konferansen ikkje blir ei éingongshending, men at vi fortset arbeidet, seier ho.

Noreg har lagt på bordet 85 millionar kroner i ferske middel for å bidra til å demme opp. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) var på plass på givarkonferansen i Brussel.

– Det er viktig for oss å vere med og vise vår støtte til at kvinner får bestemme over eigen kropp, seier Horne til NTB.

