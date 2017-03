EU-kommisjonen oppfordrar til å internere asylsøkjarar 

Oppfordringa kjem som del av ei større pakke med råd og anbefalingar som EU-kommisjonen no legg fram for å få opp talet på returar.

Vilkåret for internering er at det må vere fare for at asylsøkarane stikk av, understrekar EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos. Han peikar også på at interneringa ikkje skal vare lenger enn det som er nødvendig for at styresmaktene skal få tid til å organisere returen.

Målet med dei nye anbefalingane frå EU-kommisjonen er å få ned talet på asylsøkjarar som blir igjen i Europa etter å ha fått avslag på asylsøknaden, og samtidig å bidra til at færre tar seg til Europa utan å ha krav på vern.

– Alt vi foreslår og anbefaler, er fullt ut i samsvar med EUs lovgjeving, det eksisterande returdirektivet og grunnleggjande rettar, seier Avramopoulos.

Noreg samarbeider med EU på asylfeltet. Det lukka mottaket på Trandum blir i dag brukt til internering av asylsøkjarar som skal sendast ut av landet.

