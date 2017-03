Carson godkjent som Trumps bustadminister

Senatet godkjente Carson torsdag ettermiddag, norsk tid. Han har inga erfaring med bustadpolitikk, og sekstifemåringen har heller ikkje vore folkevald. No skal han leie departementet for bustader og byutvikling (HUD) med 8.000 tilsette og eit budsjett på nesten 400 milliardar kroner. Departementet har mellom anna ansvaret for sosialbustader.

Carson var den einaste svarte kandidaten i dei store partia i valkampen i fjor. Han trekte seg frå kampen om å bli presidentkandidat for Det republikanske partiet 5. mars, og få dagar seinare stilte han seg bak Donald Trump.

Carson sa under valkampen at han ikkje ønskte å bli minister.

