To sjølvmordsangrep ramma Kabul 

Angrepa skjedde onsdag med cirka ein halvtimes mellomrom.

I det første angrepet vart ein bil med eksplosiv sprengt i lufta av ein sjølvmordsbombar framfor Kabuls militærskule vest i byen. 37 personar vart såra.

Det andre angrepet vart utført av ein sjølvmordsbombar til fots. Han sprengde seg sjølv framfor hovudkvarteret til den afghanske etterretningstenesta, som ligg aust i Kabul. Her vart éin person drepen og to såra, ifølgje innanriksdepartementet.

Taliban har i ei Twitter-melding tatt på seg ansvaret for angrepa. Men gruppa hevdar at tre mål vart angripne: Politiet, etterretningstenesta og eit rekrutteringskontor for regjeringshæren.

Rett etter eksplosjonane var situasjonen svært uoversiktleg, og afghanske styresmakter beskreiv angrepet som "komplekst".

Det vart også meldt om skyting, samtidig som det vart meldt at to angriparar hadde trengt seg inn i militærskulen, men dette blir avvist av ein talsmann for innanriksdepartementet.

Innbyggjarar vest i Kabul opplyste at svart røyk steig opp frå militærskulen, og at dei kunne høyre skyting. Eit par timar seinare var situasjonen tilsynelatande rolegare.

– Vi har ikkje høyrt skyting på ti minutt, sa Abdul Ghafoor, som bur i området.

(©NPK)