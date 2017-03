Kjende, men dempa tonar frå Trump

Trump heldt seg til manus under så godt som heile den timen talen til dei to kammera varte, og sjølv slipset var meir dempa enn det karakteristisk raude han er kjend for.

Presidenten trekte historiske linjer heilt tilbake til grunnlegginga av USA og snakka om den fakkelen kvar generasjon har gitt vidare til den neste.

– No er det vi som ber den, og vi skal bruke den til å lyse opp verda, sa Trump, men til liks med innsettingstalen bar talen tysdag preg av at USA kjem først.

Vil framleis reversere helsereform

Han var innom kjende tema som helsereform og gjentok angrepa på forgjengaren Barack Obama.

– I kveld ber eg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir fleire val, betre tilgang, lågare kostnader og samtidig betre helsetenester, sa Trump.

Også løfta om å styrke forsvaret vart gjentatt. Det same gjeld amerikansk økonomi som skal løftast fram med blant anna skattereform og som i større grad skal skjermast mot konkurranse utanfrå.

– Vi må konkurrere på like vilkår. I dag legg mange land på høg toll når vi sender våre produkt dit, mens vi har lite eller ingen toll på import hit, sa Trump.

Ny innvandringspolitikk

Som ein del av styrkinga av arbeidsmarknaden, tok han også til orde for omfattande endringar i innvandringspolitikken og prioritering av dei best kvalifiserte innvandrarane.

–Eg trur det er mogleg å få til ein reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på desse måla: å gjere jobbane og lønningane til amerikanarar betre, å styrke den nasjonale sikkerheita og å gjenopprette respekten for lova.

Trump sa vidare at systemet i dag med "ufaglært" lovleg innvandring ikkje maktar å verne arbeidarar, og viste til praksisen i Canada og Australia.

–Det er eit grunnprinsipp at dei som ber om å få komme inn i eit land bør kunne forsørgje seg sjølv og familien.

–Klar til å ta leiinga

Også forsvaret og politiet fekk merksemd som viktige institusjonar og dei modigaste representantane for eit USA som Trump framleis vil gjenreise til tidlegare stordom, slik han terpa på gjennom valkampen i fjor.

– Vi skriv eit nytt kapittel om amerikansk stordom, ei ny bølgje av stoltheit skyl over landet. Den amerikanske ånda har fått fornya styrke, og våre allierte vil sjå at USA igjen er klare til å ta leiinga.

Til slutt teikna Trump eit bilete av ei rik amerikansk framtid prega av nye oppdagingar og oppfinningar. Eit USA med arbeid, fred og tryggleik, med rom for håp og draumar.

– Tida for å tenkje smått er over. Tiden for småleg kjekling er bak oss. Eg ber alle om bli med meg i å drøyme stort og dristig på vegner av landet, sa presidenten før han avslutta med dei tradisjonelle orda: Gud velsigne dykk og Gud velsigne Dei sameinte statane.

