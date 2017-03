Fillon held fram valkampen

Fillon kunngjorde onsdag at han blir sikta for å ha misbrukt offentlege middel ved å ha betalt lønn til kona og barna sine for "falske jobbar". Men han kjem ikkje til å trekkje seg frå valkampen.

– Eg har ikkje blitt behandla på ein rettferdig måte. Eg gir ikkje opp, eg trekkjer meg ikkje, sa Fillon i ei kort kunngjering onsdag.

Fillon slo fast at han ikkje har gjort noko gale, og at han kan bevise det. Han meiner å ha blitt utsett for løgner.

– Eg ber dykk om halde ut, noko min familie også skal gjere. Det er berre folket som kan bestemme. Vi skal kjempe med full styrke og bruke den til å vinne og rette opp feil, sa Fillon.

(©NPK)