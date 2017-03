– Trump utset Storbritannia-besøk

Trump skulle etter planen koma på statsbesøk til Storbritannia i juni. Men ifølgje tabloidavisa The Sun blir det no vurdert å utsetja besøket til oktober.

Bakgrunnen er den massive protesten både i folkeopinionen og blant mange parlamentarikarar.

Ei anonym regjeringskjelde seier til avisa at "Trump framleis ønskjer å koma på statsbesøk, men at han vil venta til ting har roa seg litt".

Ein talsmann for statsminister Theresa May kallar opplysningane for "reine spekulasjonar".

May inviterte Trump til London då ho som første utanlandske regjeringssjef møtte han i Det kvite hus i januar.

Besøket blir eit formelt statsbesøk, noko som mellom anna inneber at Trump får møta dronning Elizabeth.

Over 1,8 millionar britar har underteikna eit opprop mot at Trump får koma, mellom anna med grunngjeving om at det blir for pinleg for dronninga å møta han.

