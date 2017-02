frontpage UNICEF: Tre av fire flyktningbarn blir utsette for vald på veg til Europa

Tre av fire barn som flyktar til Europa via Libya, har blitt utsette for vald, ifølgje UNICEF. Og mange kvinner blir utsette for seksuelle overgrep.