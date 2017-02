Ei 79 år gammal kvinne blei tysdag funne død i byen Müllrose aust i Tyskland. Det førte til at barnebarnet hennar, ein 24 år gammal mann, flykta frå staden.

Same dag køyrde han inn i to politibetjentar ved ei politisperring. Begge døydde på staden av skadane, opplyser talsmann for politiet Ingo Heese.

